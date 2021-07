Positano, continua il viaggio di “I Paesaggi Interiori di Alice” con Alessandra Sorrentino e Fabio Cozzolino

Positano. Questa sera Giovedì 8 luglio dalle ore 20:30 presso Rampa Teglia continua il viaggio di “I Paesaggi Interiori di Alice” con Alessandra Sorrentino e Fabio Cozzolino. In una continua metamorfosi Alice scopre, come in un sogno più vero del vero, quanto sia discutibile, incerta ed evanescente quella realtà stabile, ben regolamentata, decorosa e immobile. I paesaggi interiori di Alice rappresentano la lotta contro il tempo dove immaginazione e realtà si scontrano sempre in quello che è il cammino verso una crescita interiore dentro se stessi riconoscendo la potenza delle emozioni dell’animo umano. L’improvvisazione tra danza e musica ci riporta a uno stretto legame con la fantasia che ha un proprio valore di verità. L’immaginazione tende alla riconciliazione dell’individuo con il tutto insistendo nell’affermare che essa deve e può diventare reale. “L’Arte oppone alla repressione istituzionalizzata l’immagine dell’uomo come soggetto libero” ( Eros e civiltà di Marcuse).

Con “I paesaggi interiori di Alice” ho deciso di dare importanza alla figura della donna indipendente slegata da ogni forma di stereotipo legato alla vanità o alla repressione. Con il mio spettacolo diviso in mosaici porterò in scena un viaggio dentro Alice, un’eroina che si racconta aldilà delle meraviglie convenzionali.

“Prima di fare colazione penso a sei cose impossibili… Contale Alice!”