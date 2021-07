Positano, consiglio comunale del 30 giugno 2021. Il comunicato del gruppo di opposizione “Su Per Positano”

Il gruppo di opposizione “Su Per Positano” interviene con un proprio comunicato sul consiglio comunale svoltosi nella giornata di ieri: «Ieri 30 Giugno 2021 si è tenuto il consiglio comunale, ancora una volta senza la possibilità di diretta streaming. I lavori hanno riguardato un adeguamento alla legislazione nazionale del Regolamento comunale sulla tassa sui rifiuti (TARI) e l’approvazione delle nuove tariffe della tassa. Abbiamo votato favorevolmente a tutti i punti all’ordine del giorno.

Le modifiche al regolamento rispondono all’esigenza di adeguarlo alle innovazioni normative introdotte nel d.lgs 116/2020 entrato in vigore lo scorso settembre nel quale si introducono novità nella classificazione dei rifiuti e la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato privato deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione doveva essere effettuata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° GENNAIO 2022.

Abbiamo ribadito l’importanza di istituire le commissioni consiliari per un confronto costruttivo su questi e altri temi che si dibatteranno in futuro in Consiglio.

Per quanto riguarda l’approvazione delle nuove tariffe nell’anno 2021, queste prevedono uno sconto nella misura massima del 25% sulla parte variabile per la maggior parte delle utenze non domestiche.

Pur essendo favorevoli allo sconto applicato, abbiamo sottolineato che il servizio della gestione rifiuti del Comune va notevolmente migliorato e abbiamo espresso il nostro rammarico per il fatto che il regolamento prevede uno sconto per le utenze domestiche nel caso in cui si verificasse un aumento della percentuale di raccolta differenziata e, dati i pessimi risultati raggiunti da quest’amministrazione, questo non è stato applicato».