Positano Città Archeologica, l’inizio di un nuovo percorso in sinergia con il Nucleo Carabinieri T.P.C.

Grazie ad una stretta collaborazione intrapresa con la Soprintendenza ABAP di Salerno, si sta incrementando un percorso che possa valorizzare quanto in anni di complessi scavi sta ora tornando alla luce, il tutto con lo scopo di realizzare il riconoscimento di “Positano Città Archeologica”. Sulla base di tali premesse e, onorati del prezioso supporto del Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, oggi si è tenuta l’inaugurazione espositiva nella Cripta Inferiore dei reperti archeologici custoditi dal Nucleo stesso. Si da così inizio ad un fervido e fruttuoso clima di attività, con lo scopo di promuovere esposizioni, mostre ed eventi augurandoci che tutto ciò possa essere la base di un lungo e proficuo cammino sinergico in collaborazione con questa prestigiosa realtà, da sempre al servizio dei cittadini e per la tutela dei Beni Culturali.