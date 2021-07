Positano, Chiesa Nuova, un pullman si ferma per sovraffollamento ed è subito caos

Positano (Costiera amalfitana) Nel tardo pomeriggio, nei pressi della Chiesa Nuova di Positano, un pullman della Sita della tratta Amalfi – Sorrento si ferma, per consentire ai suoi tanti passeggeri, di cui la maggior parte turisti, di scendere e nello stesso tempo di caricare altri passeggeri , ma sono in tanti quelli che vogliono salire per Sorrento, troppi per le normative anti Covid .

Il troppo sovraffollamento di passeggeri al suo interno, abbia costretto il mezzo a fermarsi per lungo tempo, provocando forte traffico, in un orario in cui già normalmente si verifica un sovraffollamento di auto e motorini e di tutti i bagnanti che si apprestano a raggiungere le loro abitazioni.

Da persone ivi presenti, sembra che la situazione si sia sbloccata dopo un abbondante mezz’oretta e che abbia richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.