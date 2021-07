Positano, Chiesa nuova, blocco della viabilità a tutte le ore

Positano, Chiesa nuova, caos a tutte le ore. Tornato troppe auto in Costiera amalfitana .

Nei pressi della Chiesa Nuova a Positano, sembra che negli ultimi giorni a farla da padrone, sia il continuo caos accompagnato dal traffico stradale che si registra un pò a tutte le ore.

Sembra proprio, che anche quest’oggi in tarda mattinata, verso mezzogiorno, si siano registrate caos e rallentamenti del traffico, proprio in prossimità di quella zona, dove già nei giorni scorsi si era assistito ad un rallentamento della viabilità a causa di una sosta prolungata di uno dei bus della Sita, che si apprestava alla salita e alla discesa dei passeggeri.

Sembra che stamane, gli automobilisti, siano rimasti bloccati per più di mezz’ora nel traffico stradale r c’erano camion che trasportavano materiale per il carico e scarico merci, che in genere si dovrebbe far la mattina .

Solo grazie alla polizia municipale si riesce a far scorrere il traffico, per fortuna sono intervenuti.

In pratica finisce il Covid e tornano i vecchi problemi del traffico, non ci immaginiamo cosa potrebbe succedere se tornano i bus turistici.

Ci auguriamo che si possa risolvere e far fronte a questo disagio il prima possibile.