Positano, caos traffico in questa calda giornata di luglio

Positano. Caos traffico in località La Sponda ma anche sulla SS 163 nei pressi del confine con Piano di Sorrento dove, a causa di lavori, è ancora presente l’impianto semaforico con conseguente rallentamento della circolazione.

Un paese che in questo periodo dell’anno vede aumentare in maniera esponenziale il numero di veicoli in transito con l’inevitabile conseguenza della creazione di ingorghi e lunghe file. Problema che si accentua anche per la presenza degli autobus turistici che spesso, non conoscendo bene la strada , tendono a rallentare la marcia in prossimità delle curve anche per consentire ai passeggeri di ammirare il paesaggio unico della costiera. A tutto questo si aggiungono gli autobus di linea che effettuano le diverse fermate per far salire e scendere persone.

Purtroppo quello del traffico a Positano (ed in costiera amalfitana) nel periodo estivo è un problema atavico al quale è difficile trovare una soluzione se non quella di armarsi di pazienza e una bella riserva di acqua fresca. Dopotutto è lo scotto da pagare per vivere in uno dei posti più belli del mondo.