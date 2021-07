Positano, campo sportivo di Montepertuso trasformato in parcheggio in attesa dei lavori di sistemazione

Positano. Il campo sportivo di Montepertuso è interessato da lavori di sistemazione che si spera possano restituirlo presto alla piena fruibilità. Nel frattempo, stante l’atavico problema della mancanza di parcheggi in tutta la frazione positanese, è stato adibito a parcheggio in modo da consentire a tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata in questo posto bellissimo, magari intrattenendosi a pranzo o cena in uno dei tanti ristoranti, di poter trovare facilmente un posto disponibile per la propria autovettura.