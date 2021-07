Positano, auguri a Maria Milano per la Laurea Magistrale in Corporate Communication and Media

Positano, costiera amalfitana. Auguri di cuore a Maria Milano per la Laurea Magistrale in Corporate Communication and Media con 110 e lode conseguita presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno con la discussione della tesi in “Digital Marketing and Social Media Content” dal titolo “Hospitality Mangement 3.0: customer experience, innovazione e tecnologia nel settore alberghiero post Covid-19”.

Il coronamento di un brillante percorso di studi e che sicuramente sarà solo il primo di una lunga serie di successi e soddisfazioni professionali.

Alla neodottoressa la redazione di Positanonews formula i migliori auguri per questo bellissimo ed importante traguardo, che sia foriero di un futuro meraviglioso.