Positano, ancora un contagio, ma fa parte dei tracciati. Intanto si superano il 67% dei vaccinati. La perla della Costiera amalfitana continua a fronteggiare al meglio il Coronavirus Covid – 19 , come in tutta la Costa d’ Amalfi, e in Campania, ci sono altri contagi, ma sono tracciati e in quarantena. Ecco l’ultimo aggiornamento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Guida

Aggiornamento covid-19

Attualmente risultano quattro persone positive al covid-19

Oggi registriamo un nuovo caso positivo.