Positano, ancora problemi con la linea Vodafone. Anche oggi, mercoledì 14 luglio 2021, come accade da diverse settimane, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, continuano i disagi dovuti ai problemi della linea Vodafone. Disagi per gli utenti, che ci informano di trovarsi senza rete e senza internet.

Speriamo in un presto intervento anche in questa occasione da parte dei tecnici, per riportare il tutto alla normalità.

