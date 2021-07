Positano: anche oggi controlli a tappeto dei vigili. Anche in data di oggi, venerdì 9 luglio 2021, continua il grosso lavoro dei caschi bianchi della perla della Costiera Amalfitana. Controlli giornalieri che oramai vengono effettuati a Positano dai vigili urbani, e che riguardano non soltanto i proprietari di mezzi di trasporto alla guida, con sanzioni per assicurazioni, carte di circolazione e vari documenti irregolari o scaduti, ma anche multe per il conferimento errato dei rifiuti, delle attività e dei privati.

Giornalieri, oramai, anche gli interventi del carro attrezzi, che rimuove le auto parcheggiate in divieto di sosta.