Positano, Amalfi, Minori e Maiori denunce per il contrasto all’abuso di droghe, una notte da “sballo”

“Sballo” per la vittoria dell’ Italia agli Europei contro l’ Inghilterra e qualcuno ne ha approfittato per consumare droghe vietate dalla legge così comunica la Compagnia dei Carabinieri di Amalfi che ha fatto un lavoro a tutto campo in Costiera amalfitana , intensi i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi, con servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere.

Azione e sanzione per il contrasto all’abuso di droghe, otto segnalazioni sono state fatte al Prefetto ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90, eseguite nei comuni di Positano, Amalfi, Maiori e Minori: sequestrati complessivamente circa 10 grammi di sostanze stupefacenti, tra sabato e domenica, dopo la partita vittoriosa degli azzurri