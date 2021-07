Positano-Amalfi, i titolari dell’hotel Ossidiana a Stromboli: “Boom di prenotazioni. Casi covid isolati e lontani”

Giovanni Nolli di Amalfi e Annamaria Ferrara di Positano sono i titolari Hotel Ossidiana di Stromboli. L’isola delle Eolie è finita sulla prima pagina di tutti i giornali nazionali a causa di un focolaio da covid-19. Uno dei ristoranti più frequentati dell’isola, sulle pendici del vulcano, tra l’altro ha chiuso fino a data da destinarsi a causa di tre contagi trai membri dello staff.

I contagi sull’isola

La preoccupazione per questi contagi negli ultimi giorni è nettamente calata, poiché: “I casi covid si trovano in una casa vacanza lontana dal centro e isolati”, ci racconta Annamaria. Ma nonostante i contagi, sull’isola, soprattutto tra i residenti, non regna minimamente il panico. Gli isolani non temono la fine anticipata di una stagione turistica che appare in piena ripresa.

Boom di prenotazioni più del pre covid

Intanto l’albergo che gestisce con suo marito sta riscontrando un boom pazzesco di prenotazioni, soprattutto da turisti tedeschi e francesi: “Siamo richiestissimi più dell’anno scorso, ma anche di due anni fa.. Mancano gli americani, ma se si continua così è una stagione ottima.”

L’isola è un vero e proprio angolo di paradiso, quasi paragonabile a Capri. L’organizzazione è impeccabile e l’emergenza è stata gestita in maniera fulminea isolando i turisti.