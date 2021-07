Positano, altri gattini abbandonati dopo Arienzo. SOS Animali pronti a denunciare, si rischia arresto e fino a 10 mila euro

Positano, Costiera amalfitana altri gattini abbandonati dopo Arienzo, dove sette micini con il cordone ombelicale ancora furono lasciati in una busta di carta . SOS Animali pronti a denunciare, si rischia arresto e fino a 10 mila euro. Apprezziamo l’intenzione dell’associazione animalista di utilizzare l’arma della denuncia, Positanonews con l’esperienza fatta in 40 anni di giornalismo con il WWF ha potuto purtroppo verificare che solo la denuncia diventa un deterrente, gli appelli possono colpire le persone sensibili, ma chi abbandona gli animali tutto può essere definito fuorchè sensibile, invece di abbandonare gli animali si potrebbero fare benissimo le sterilizzazioni chiedendole all’Asl Salerno costa d’ Amalfi o agli stessi volontari

Ecco il post

Non abbiamo neanche finito di aiutare i cuccioli trovati ieri mattina abbandonati in una busta ad Arienzo, che una nostra volontaria si è vista questa scena nientemeno che davanti l’ingresso della propria abitazione. Una scatola con 3 cuccioli e la loro mamma, presi chissà da dove e portati lì, come oggetti inanimati, senza un minimo di rispetto, dignità, amore. Alla cucciolata con tanto di mamma, verrà dato tutto l’aiuto umanamente possibile, come facciamo per tutti gli animali. Con altrettanto impegno verranno fatte le dovute denunce e controllate tutte le telecamere (anche dei privati), perché, vogliamo ricordarlo, l’abbandono è considerato reato punibile con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Perciò preghiamo chiunque abbia visto qualcosa, di inviarci un messaggio whatsapp anche in forma anonima al 3349800729 o una e-mail a positanososanimali.odv@gmail.com , perché azioni come questa, non debbano ripetersi.

Vogliamo ribadire che, nonostante la nostra associazione sia piccola e nata da poco, chiunque abbia bisogno di aiuto, non verrà ignorato. Pandemia permettendo e con la collaborazione di tutti, la campagna di sterilizzazione verrà ripresa questo autunno. Siamo nati per intervenire sul territorio ed evitare questi spiacevoli ritrovamenti, contando sempre sul buon senso civico della comunità.

Cercasi balia O gatta che abbia appena partorito.

7 gattini sono stati abbandonati in un sacchetto con il cordone ombelicale ancora attaccato. Tutto questo a Positano (zona Arienzo). Stavano per morire di stenti, senza la loro mamma, ma fortunatamente una volontaria li ha salvati ed accuditi. Purtroppo non può riuscire a salvarli tutti da sola! Ha bisogno di qualcuno che le dia una mano: perciò cerchiamo balie o mamme gatte a cui provare ad attaccare qualche piccoletto…Aiutateci a salvare queste vite!

Per info whatsapp 3349800729

Grazie di cuore anche per la sola condivisione.