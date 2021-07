Positano, al Music on the Rocks l’accesso al Fly Lounge Bar consentito solo a chi possiede il certificato di vaccinazione. Dal Music on the Rocks, famosissima discoteca di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, la direzione mette a conoscenza che, a partire da ieri, martedì 6 luglio 2021, “per la nostra e la vostra sicurezza, l’accesso al Fly Lounge Bar sarà consentito solo ai possessori di certificato di vaccinazione con annesso qr code da presentare all’ingresso insieme al documento di riconoscimento”.