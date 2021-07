Positano. Luigi Collina del Bar Internazionale commuove per la sua sensibilità e creatività, realizzando una mostra delle sue bellissime opere dedicate ad Alan un omaggio doveroso. Vi invitiamo a visitare l’esposizione allestita proprio nei locali del Bar Internazionale, non ve ne pentirete. Luigi e tutta la famiglia vanno sostenuti e ringraziati, la memoria non va persa