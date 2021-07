Positano: a Fornillo oggi si celebra Santa Margherita. Il quartiere di Fornillo, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, oggi celebra la festa di S. Margherita vergine e martire, protettrice delle gestanti.

Nata da famiglia pagana, venne affidata dal padre a una balia che di nascosto cristiana , e Margherita attratta dagli insegnamenti del Vangelo ricevette il battesimo all’insaputa del padre. In quel periodo scoppio la persecuzione nei confronti dei cristiani ad opera dell’imperatore Diocleziano. Margherita essendo cristiana dopo aver rifiutato di andare in sposa al generale Olibrio e dopo varie torture venne decapitata.

La leggenda narra che quando Margherita si trovava in prigione le comparve il demonio sotto forma di drago che la inghiottì, ma lei armata col segno della croce squarcia il ventre del drago e ne esce illesa. Da questo evento Margherita viene invocata dalle donne in attesa per chiedere la grazia di un parto felice e la salute del nascituro.

Alle ore 19.30 di oggi, martedì 20 luglio, presso la Parrocchia Santa Maria Assunta di Positano, si terrà la solenne celebrazione eucaristica, al termine della quale è prevista la benedizione delle gestanti, per poter chiedere così, la grazia di un parto felice e la salute del nascituro.