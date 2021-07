Positano: 60 anni della moda di Boutique Louise racchiusi in un libro

Positano, Costiera amalfitana Nico Esposito e Manlio Meroni sono gli autori del libro “Louise dal 1961”. Si tratta del racconto del percorso di Louise Barba e la sua Boutique Louise che ha contribuito a rendere grande la moda positanese. Lo scrive il fotografo positanese Massimo Capodanno.

Cinque mesi di duro lavoro per Nico e Manlio, che finalmente hanno racchiuso chilometri di cotone di Louise e della sua produzione artigianale che dura va vanti da 60 anni, una produzione che fa della cultura positanese il punto cardine dei suoi pattern e dei suoi colori.

Piccola curiosità: la storia di Louise è racchiusa in 60 pagine, come gli anni che compie la Boutique in questo 2021.

