Plastica monouso addio

La nuova direttiva bandisce l’uso della plastica monouso.

Ieri 3 luglio 2021 è entrata in vigore la Direttiva europea sulla plastica monouso. Con questa norma si mettono al bando tutti quegli oggetti usa e getta quali cannucce, cotton fioc, piatti e posate. Ma anche palette da cocktail, bastoncini dei palloncini, contenitori per alimenti e bevande in polistirolo. Questi oggetti, dal 3 luglio, potranno essere venduti esclusivamente per esaurire le scorte nei magazzini ma nel frattempo non verranno più prodotti.

La direttiva Sup, approvata nel 2019, è stata recepita quest’anno dall’Italia con una legge nazionale. La disposizione, approvata nel 2019, mira a ridurre la mole di rifiuti plastici, specialmente nelle acque, di almeno il 50% entro il 2025 e dell’80% entro il 2030.

Al posto della plastica monouso si useranno invece alternative fatte di materiali riciclabili, completamente biodegradabili e a basso impatto ambientale.