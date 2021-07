Pizzeria “Da Franco” sempre al top: da Vico Equense a Sorrento le novità dell’estate 2021. Sono tante le novità della rinomata pizzeria all’avanguardia in Penisola Sorrentina. La sua pizza, variegata in mille ricette, è capace di accontentare tutti i gusti e non solo il sabato ma durante tutta la settimana. Ed inoltre, qui troverete la pizza per i celiaci migliore di tutta la penisola sorrentina.

Ma, se si è alla ricerca della perfezione, trovate lui: il Saltichef.

I saltimbocca di Franco sono da anni simbolo di qualità e di gusto, non possono mai deludere le vostre aspettative, devono sempre sorprenderci e creare in noi ricordi indelebili di piacere. Questo Saltichef ha stupito tutti con il suo sapore ed equilibrio. Un vero spettacolo!

Saltichef del mese:

Crema di peperoni, provola e pancetta

Ricordiamo, inoltre, che a partire dallo scorso lunedì, 19 Luglio, la sede Da Franco Food Philosopy resterà aperta solo per cena, dalle ore 17.00 alle ore 2.00.

Si accettano prenotazioni al numero 081 461 59 17.