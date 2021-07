PitturiAMO Pisciotta

tra Cultura, Arte e Storia

L’Associazione Iolanda, in collaborazione con la Misericordia di Pisciotta, bandisce a scopo benefico la prima edizione del Concorso: “PitturiAMO Pisciotta” una gara di pittura unica nel suo genere, che darà visibilità e prestigio agli artisti partecipanti, che troveranno nelle bellezze di Pisciotta una meravigliosa e magica fonte di ispirazione per pennellate divine di un luogo paradisiaco. Detto Concorso, a cura della poetessa e professoressa Maria Marsicano, si articola in due sezioni:

1) Estemporanea di pittura.

2) Concorso/mostra di pittura

Estemporanea di pittura

1. L’estemporanea di pittura, avrà luogo il 31 luglio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 20.00;

2. La manifestazione si propone di valorizzare il borgo medioevale di Pisciotta attraverso l’arte pittorica e di promuovere questa forma artistica. L’evento intende inoltre offrire un’opportunità a quanti amano la pittura creando le condizioni affinché i pittori possano incontrarsi tra loro e farsi conoscere dal pubblico;

4. Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche.

5. Il tema è “Pisciotta e i suoi scorci”

6. I partecipanti dovranno essere muniti di tutti i mezzi necessari per l’esecuzione dell’opera, compresa la tela o altro supporto, cavalletto e colori.

7. Le opere dovranno essere realizzate sul posto, il termine ultimo per la consegna è previsto per le 20.00 presso la sede della Misericordia in via Foresta.

8.Tutte le opere resteranno di proprietà dell’Associazione.

9. I partecipanti riceveranno una bottiglia di olio extra vergine d’olivo varietà” la pisciottana” e un buono sconto da spendere nei ristoranti convenzionati del comune di Pisciotta da ritirare presso la sede della Misericordia Pisciotta in via. Foresta, alla consegna dell’opera.

Concorso/mostra di pittura

1. Il Concorso è aperto a tutti gli artisti, di ogni età e nazionalità, senza alcun vincolo tematico e di tecnica.

2. Non sono previste quote di partecipazione

3. Ogni artista potrà presentare al massimo due opere

4. Le opere saranno esposte nella giornata del 31.7.2021 nella splendida cornice della piazzetta Murat a Pisciotta e sottoposte ad una giuria tecnica e al voto popolare,

5. La giuria sarà composta da sei membri, ognuno dei quali esprimerà un voto; un ulteriore voto (voto popolare) andrà all’artista, che avrà ricevuto il maggior consenso da parte del pubblico, consenso che sarà registrato su apposito registro.

6. I vincitori saranno resi noti, ad insindacabile giudizio della giuria, alle ore 21,00 del 31.07.2021 e premiati alle ore 22,00 presso la piazzetta Murat

7. Le opere premiate resteranno di proprietà dell’Associazione

8. Si prega di dare preferibilmente un cortese cenno di adesione entro il 28 del corrente mese alla curatrice del concorso: mariamarsicano10@gmail.com per consentire una migliore organizzazione.

9. Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’Associazione nonché al suo legale rappresentante i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine della redazione dell’eventuale catalogo, l’eventuale pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità.

Premi

Il primo classificato riceverà 350 euro

Il secondo classificato riceverà 250 euro

Il terzo classificato riceverà 150 euro

Tutti gli altri partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Data di consegna delle opere:

Tutte le opere dovranno essere consegnate entro le ore 12,00 del 31 luglio 2021 a Pisciotta presso la sede della Misericordia.

I partecipanti sono tenuti ad allegare alla propria opera le proprie generalità, info e la seguente dichiarazione:

. “Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive modifiche, in ottemperanza al GDPR regolamento U.E. 679 del 2016″ (l’Associazione Iolanda utilizzerà i dati solo ed esclusivamente per l’invio di informazioni culturali, e si impegnano a non cederli MAI a terzi).

Premiazione

Il 31 luglio 2021, alle ore 22,00 presso la piazzetta antistante la Chiesa della Madonna del Carmine in Pisciotta (SA).

Pisciotta, 13 luglio 2021

Per ULTERIORI INFORMAZIONI

mariamarsicano10@gmail.com

cell.3274635102

