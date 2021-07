Piero Ferrari sposa la sua Romina: il matrimonio top secret a Capri con Al Bano

Piero Ferrari porta la storia del suo nome a Capri, dove ha celebrato con un’estrema segretezza le sue nozze. La spiaggetta privata della Canzone del Mare ha fatto da location ad un matrimonio extra lusso, per coronare il suo sogno con Romina.

Dopo le celebrazioni, il mito della Ferrari e la sua neo moglie si sono lasciati andare con i loro 80 invitati e le note della Scialapopolo folk band. Le canzoni tipiche della tradizione napoletana e caprese hanno coinvolto tutti i presenti, che si sono entusiasmati ancor di più all’arrivo di Al Bano, che ha intonato “Luna Caprese” con la band. Al Bano si è esibito anche con l’immancabile “Felicità”, “Ci sarà” e “Nel sole”, per continuare con le canzoni napoletane O sole mio e o Surdato Nnammurato.

Nato a Castelvetro di Modena, il 22 maggio del 1945, Piero Ferrari si appassiona sin da bambino al mondo della meccanica e, dopo essersi diplomato nel 1964 come perito industriale con specializzazione in meccanica, entra nell’azienda del padre Enzo Ferrari nel 1965 e nel 1969 viene eletto nel consiglio di amministrazione della Ferrari. Oggi è vice presidente della scuderia fondata da suo padre Enzo e dopo la morte del fratello Alfredo è l’unico erede del marchio. Nominato dal padre come successore universale ha assunto i beni di famiglia, la proprietà del circuito di Fiorano, utilizzato per effettuare test privati, e il 10% del pacchetto azionario Ferrari.