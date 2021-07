Pienone di yacht a Positano, il Rising Sun domina: ecco il colosso da 270 milioni extra lusso

Anche quest’anno Positano fa incetta di yacht e barche lussuose che ormeggiano nei pressi delle coste amalfitane.

Uno di questi è il Rising Sun, yacht che torna a Positano dopo qualche anno. Il colosso da circa 270 milioni di euro, rientra tra i 10 yacht di lusso più costosi al mondo. Leonardo Di Caprio è una delle celebrità che è stata vista a bordo di questo yacht. The Rising Sun ha 8.000 mq di spazio e 82 camere distribuite su cinque livelli. Ha anche campi da basket e due eliporti per far fronte a qualsiasi evenienza.

Le acque di Positano ospitano in queste ore anche la Nave Italia (nata nel 2007 per abbattere il muro del pregiudizio su disabilità e disagio sociale) e lo yacht Bravado, più “povero”, se così possiamo definirlo, rispetto al Rising Sun. È stato costruito da Abeking & Rasmussen nel 2004 con design interno ed esterno di Reymond Langton Design. La nave ha completato un importante refitting presso il cantiere navale Balk nei Paesi Bassi nel 2016, emergendo con un nuovo scafo blu brillante e interni rinnovati.