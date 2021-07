Piano di Sorrento, una serenata moderna alla futura sposa la sera prima del matrimonio

Piano di Sorrento. In Via Carlo Amalfi una serenata moderna alla futura sposa la sera prima del matrimonio. Lo sposo, accompagnato da un gruppo di amici, ha raggiunto la casa della sua futura moglie e posizionatosi sotto il suo balcone, come vuole la tradizione, ha cominciato a cantare una serenata dai toni moderni ma ugualmente emozionante. Dopo le prime note la destinataria del romantico gesto si è affacciata al balcone per ascoltare le note che le venivano dedicate in questa sera che precede il giorno del fatidico “Sì”.

E’ proprio vero, i tempi cambiano ma le tradizioni resistono… anche se in veste più moderna.

Agli sposi auguriamo tutto il meglio possibile e che la loro vita insieme sia sempre felice come le note di questa serenata.