Piano di Sorrento, Torneo di Burraco per beneficenza organizzato dal gruppo “Amici di Suor Henriette”

Piano di Sorrento. Il gruppo “Amici di Suor Henriette” organizza un Torneo di Burraco per beneficenza. L’appuntamento è per venerdì 9 luglio alle ore 20.00 presso l’Antico Bagno Nettuno a Marina di Cassano. La quota di iscrizione è pari a € 15.

Un’occasione per divertirsi ed allo stesso tempo fare del bene trascorrendo una serata in compagnia ed in un posto bellissimo, con rinfresco e premi per tutti.

Per info e contatti telefonare al 366 469 4135 (Luisa)