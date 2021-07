Piano di Sorrento: scomparse strisce blu e parchimetro in Via dei Pini. Cittadini disorientati

Scompaiono sia le strisce blu che il parchimetro in via dei Pini, a Piano di Sorrento. Si tratta della strada secondaria che collega via Bagnulo e l’inizio del Corso Italia.

Via dei Pini è una delle aree più sfruttate per il parcheggio a Piano di Sorrento, data l’enorme affluenza degli abitanti di tutta la penisola sorrentina che giungono a Piano per lavoro. I cittadini segnalano di alcuni disagi a cui sono andati incontro: non hanno alcun punto di riferimento per parcheggiare con tanto di ticket, e non sanno se gli sarà recapitata una multa.

Nel punto in cui sorgeva il parchimetro, invece, ora c’è soltanto un cestino dei rifiuti. Ed è così che parte la sosta selvaggia nella speranza che non si incappi in una sanzione amministrativa. Auspichiamo in un intervento affinché si completi la riqualificazione di questo tratto di strada, recentemente ri-asfaltato.