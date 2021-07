Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello: “Candidato sindaco? Stiamo ancora decidendo con il gruppo”. Tutti i giornali stanno parlando di uno scontro per le prossime elezioni di Piano di Sorrento tra Salvatore Cappiello e Vincenzo Iaccarino, come se la situazione fosse oramai decisa. Però, noi di Positanonews abbiamo sentito Salvatore Cappiello, seguendolo da sempre in presenza, il quale ci ha assicurato che avremmo saputo per primi se e quando si sarebbe candidato come sindaco.

A questo punto, gli abbiamo chiesto e lui ci ha detto queste parole: “Noi ci stiamo vedendo, decideremo con il gruppo cosa fare, e questa decisione verrà resa nota ufficialmente a giorni. Questo verrà deciso insieme con il gruppo con cui stiamo lavorando. Chiunque voglia fare qualcosa di buono per la città verrà convolto in questo progetto, ma al momento non c’è nulla di ufficiale”.

Insomma, ancora nulla di certo, sebbene ci sia la conferma che si stia lavorando.