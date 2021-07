Piano di Sorrento, proseguono senza sosta i lavori in zona Trinità

Piano di Sorrento, continuano i lavori in zona Trinità.

Come riportato, anche dalla pagina facebook del primo cittadino di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, proseguono i lavori n zona Trinità, per offrire sicurezza, decoro e vivibilità ai cittadini.

“Questo intervento – spiega il sindaco Vincenzo Iaccarino – rientra nel progetto di riqualificazione che sta interessando da mesi tutta l’area di Trinità. Ora andiamo a realizzare un progetto che ha un impatto diretto sui residenti dell’area, sugli spazi esterni alle abitazioni e sull’area sosta auto. È un’attenzione dovuta a questi nuclei familiari che vedono così elevare lo standard di qualità del complesso residenziale dove vivono”.

Negli ultimi mesi l’amministrazione di Piano di Sorrento è impegnata in tutta una serie di interventi. “Non stiamo trascurando niente – conclude Iaccarino – dalla collina alla marina, passando appunto per i borghi della città che è interamente coinvolta in quest’opera di manutenzione generale che mancava da almeno 30 anni. Sono previsti altri interventi nei mesi a venire perché non trascuriamo nessuna parte della città che deve essere pronta per la ripresa dopo l’emergenza sanitaria”.