Piano di Sorrento, Pasquale D’Aniello “Navette per Marina di Cassano e per gli alberghi al centro” LE FERMATE E GLI ORARI

Piano di Sorrento, Pasquale D’Aniello “Navette per Marina di Cassano e per gli alberghi al centro” . Il vice sindaco di Piano di Sorrento ci ha spiegato che da lunedì ci sarà un servizio navetta che fara la spola tra la Marina e la parte alta della Città. Il servizio resterà in funzione per tutto il periodo in cui durerà l’attività di manutenzione all’ascensore. “Purtroppo l’intervento ci è stato chiesto a febbraio, prima di fare il Bilancio, dove si dovevano prevedere le somme da stanziare. Per il 31 luglio farò di tutto affinchè i lavori siano completati , non si poteva fare diversamente per mancanza di copertura” Come sarà strutturato il servizio? “Si farà in modo che le corse copriranno le esigenze dei frequentatori di Marina di Cassano, non solo abbiamo previsto anche navette per coprire alberghi e strutture turistiche al centro, quindi andando incontro al turismo e a chi opera in questo campo”