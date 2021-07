Piano di Sorrento non è più Covd free: 2 i nuovi positivi al virus, entrambi vaccinati. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook, che riportiamo di seguito:

Carissimi,

Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 2 nuove positività al Covid19 di nostri concittadini paucisintomatici entrambi lavoratori fuori sede l’uno vaccinato con due dosi l’altro con una dose di Pfizer.

Vi aggiorno anche sull’andamento della Campagna Vaccinale nella nostra città con la massima trasparenza ed attenzione.

Mi raccomando di aderire tutti alla piattaforma regionale per la vaccinazione antiCovid19.

Non molliamo, il nostro impegno è massimo come d’altronde lo è stato sin dall’inizio di questa pandemia.