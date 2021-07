Piano di Sorrento, nel parco di Villa Fondi una lapide in ricordo delle vittime del Covid-19

Piano di Sorrento, da inizio pandemia ad oggi, piange la perdita di 18 cittadini strappati alla vita ed agli affetti più cari dal Covid-19. Per tale motivo, con un gesto di grande sensibilità, l’amministrazione comunale ha deciso di porre una piccola lapide in marmo nel Parco pubblico di Villa Fondi in ricordo delle vittime. Una scelta non casuale sia perché Villa Fondi rappresenta uno dei fiori all’occhiello della città, sia perché è attualmente sede del centro vaccinale gestito con competenza e professionalità, il punto da cui la vita riparte sconfiggendo il virus.

La lapide è stata realizzata in marmo bianco di Carrara e riporta l’incisione: “In ricordo e in memoria di tutte le vittime Covid 19. Città di Piano di Sorrento 2021”. Un modo per non dimenticare questo momento tragico che ha colpito il mondo intero e che ormai fa già parte della storia. Una pandemia che tutti si augurano di lasciarsi presto alle spalle ma il cui ricordo non potrà mai essere cancellato. Dietro ogni vittima c’è una storia, c’è la sofferenza di famiglie distrutte dal dolore.

Non passiamo indifferenti davanti a quella piccola lapide ma fermiamoci un attimo per riflettere e rivolgere una preghiera per quelle vite portate via dal Covid. Non sono solo nomi o numeri, ma sono persone che spesso conoscevamo, che hanno fatto parte della nostra vita o che semplicemente incrociavamo sovente per strada.

Quella lapide posta in uno dei luoghi più belli di Piano di Sorrento si inserisce tra il verde degli alberi e l’azzurro del mare, all’ombra di un albero che la protegge e che rappresenta un segno di rinascita. E resterà lì a ricordarci uno dei momenti tragici della storia carottese, così come fu quello del terremoto del 23 novembre 1980 le cui vittime sono ricordate con una lapide posta nei giardini pubblici di Via delle Rose.