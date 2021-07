Piano di Sorrento: mancanza di personale dietro la chiusura di Villa Fondi.

Domenica scorsa Villa Fondi è rimasta chiusa per motivi ancora ignoti, come evidenziato in un post di Peppe Coppola. Stiamo cercando invano di capire – perché non riusciamo ad avere risposte in merito – se il personale c’è oppure no. Secondo alcune notizie – ovviamente da verificare – sembra che almeno tre dipendenti non siano più a Villa Fondi. Due sono sicuramente andati in pensione, ma c’è altro personale che raggiungerà il traguardo della pensione entro l’anno.

E’ ovvio che per mantenere un parco così grande aperto in tutta sicurezza è indispensabile la presenza di personale. Ancor di più in questo periodo in cui Villa Fondi è diventata anche centro vaccinale e vede quindi ogni giorno centinaia di persone tra cittadini che devono sottoporsi al vaccino, personale sanitario e volontari.

E’ giusto precisare che stiamo soltanto formulando delle ipotesi e che attendiamo chiarimenti in merito. Resta il fatto che domenica scorsa i cancelli di Villa Fondi erano chiusi pur non essendo il giorno di riposo che è invece previsto per il lunedì mattina.