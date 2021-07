Piano di Sorrento: il servizio della navetta turistica interna in vigore da oggi

Inizio servizio: 10.7.2021 – Fine servizio: 30.9.2021

Orario corse: 20.10 – 21.10 – 22.10 – 23.10 – 00.10 (n. 5 corse)

PERCORSO

Via Marina di Cassano (area antistante Ascensore del Mare – CAPOLINEA; f. 1 rampe c/o ingresso parcheggio ) – Via Ripa di Cassano (f. 2 c/o Hotel La Ripetta) – Via Madonna di Rosella (f. 3 – Piazzetta Madonna di Rosella) – INVERSIONE – Via Madonna di Rosella – Via F.sco Ciampa – Via C.Amalfi (f. 4 Largo Annunziata – f. 5 altezza Via Bagnulo) – Via Bagnulo – Via Stazione (f. 6 altezza Via dei Tigli) – Via dei Tigli – Via Casa Rosa – Piazza Cota (f. 7) – Corso Italia (f. 8 altezza Via delle Rose – f. 9 altezza Piazza della Repubblica) – Via Mortora S.Liborio (f. 10 altezza Ristorante Il Ghiottone – f. 11 Piazzetta Chiesa di Mortora – f. 12 altezza frazione S.Liborio) – Via Meta Amalfi (f. 13 Piazzetta Colli S.Pietro) – Via Nastro Azzurro (f. 14 c/o Hotel Nastro Azzurro) – INVERSIONE (altezza Via Colli di Fontanelle) – Via Nastro Azzurro (f. 15 Piazzetta Colli S. Pietro) – Via S. Pietro – Via Cermenna (fermata a richiesta) – Via Creta (fermata a richiesta) – Via Artermano – Via Meta Amalfi – Via G.Maresca (f. 16 Piazzetta Chiesa SS. Trinità) – Via Cavone (f. 17 altezza Via Corbo – f. 18 altezza Corso Italia) – Corso Italia (f. 19 altezza Via Bagnulo) – Piazza Cota (f. 20) – Via Casa Rosa – Via Bagnulo (f. 21 altezza Via Stazione – f. 22 altezza Via C. Amalfi – f. 23 altezza 2° Trav.sa Bagnulo – f. 24 civico 197) – Via Madonna di Roselle (f. 25 Piazzetta Madonna di Roselle) – Via Ripa di Cassano (f. 26 Hotel Klein Wien) – Via delle Rose – Via M. Maresca – Via F.sco Ciampa – Via Ripa di Cassano (f. 27 Hotel La Ripetta) – Via Marina di Cassano (f. 28 rampe c/o ingresso parcheggio – f. 29 area antistante Ascensore del Mare)

BIGLIETTO: € 1,00 per ciascuna corsa