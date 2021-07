Piano di Sorrento, il ricordo di Graziano Maresca per il Geometra Antonino Esposito. Riportiamo di seguito il toccante ricordo, scritto sotto forma di poesia, di Graziano Maresca per il Geometra Antonino Esposito, scomparso prematuramente all’età di 38 anni.

Sei stato favilla

in un mondo complesso,

un’anima intensa

tra cuori isolati.

Coglievi dettagli

che pochi capivano

e avevi entusiasmi

che ardevano dentro.

In un tempo sfuggito in un solo baleno,

mancheranno i sorrisi che hai sempre donato.

Sapranno d’eterno i dolci ricordi,

memoria di giorni in cui tutto era giusto.

Impenetrabile Mondo che segni i destini,

hai inciso la strada di chi aveva valore,

raccogli il sublime di un’anima nobile

e in quiete accompagnalo nell’eterno splendore.

Ciao Fratello mio