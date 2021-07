Piano di Sorrento, il punto dopo i comunicati, sono tre i candidati, ma le carte possono rimescolarsi

Piano di Sorrento, un mese fa l’ex sindaco Luigi Iaccarino pubblicò questa foto, e , finalmente, questa mattina sono state sciolte le riserve da parte di Salvatore Cappiello, il movimento è nato sotto la sapiente guida di Luigi Iaccarino e Giovanni Ruggiero, che si dice disposto a candidarsi “se Salvatore Cappiello lo chiede” . Solo una curiosità , il comunicato è stato fatto da Salvatore Cappiello e non congiuntamente dal gruppo, inoltre non c’è ancora nulla sui “propri” profili individuali o di gruppo su Facebook. Situazione simile per Vincenzo Iaccarino, il comunicato del gruppo è di Pasquale D’Aniello, ma non vi sono controfirme, ma reputiamo attendibile che vi sia Rosa Russo, Carmela Cilento e Marco d’ Esposito , tutto il resto da una parte e dall’arta è ancora da definire. Anna Iaccarino, intanto, continua sulla sua strada, insomma quello che si era annunciato, senza conferma ufficiale, e in questo Positanonews ha forse costretto a uscire ufficialmente quando abbiamo incontrato Cappiello 48 ore fa di persona, ora sembra ufficiale, infatti le carte possono sempre rimescolarsi, se non Cappiello, potrebbe essere Ruggiero o addirittura Luigi Iaccarino a guidare il gruppo, ma al momento gli schieramenti sono tre, Cappiello, a parte il comunicato, ci ha confermato di persona la candidatura “Il gruppo mi ha scelto e sono pronto a scendere in campo..” , quanti della foto poi saranno con lui? “Diversi del gruppo iniziale si candideranno – ci ha detto Cappiello -, poi ovviamente ci apriamo all’esterno”. Lo stesso da Anna Iaccarino ci ha riferito che va avanti, anche dopo tutti questi comunicati, sulla sua strada. Dunque la riflessione va aggiornata.

Ripetiamo il ruolo di Positanonews, importante sul territorio, sicuramente il più letto, abbiamo la sede operativa della Penisola sorrentina e amalfitana a Piano, collaborano con noi una decina di carottesi , diamo un servizio ( e l’informazione va vista sempre come un servire il Popolo secondo noi, ferma la necessità, per un giornale generalista come il nostro, di parlare anche di sport, cultura, spettacoli, enogastronomia, per fare inchieste ci vogliono tempo e risorse, ma le abbiamo riprese e ospitate non nascondendo mai le notizie di consistenza ) continuo e quotidiano, anzi orario, a volte solo tramite il nostro portale si sa se vi è un incidente, una strada chiusa o aperta, chiusure d’acqua, di luce, di attività, ospitiamo tutti . Il nostro giornale non è “orientato” politicamente verso nessuno, crediamo che parlare delle strade dissestate o fatte male e delle buche serva magari a poter salvare da un incidente chi ci legge e magari a spingere le istituzioni a intervenire addebitando alle ditte il loro cattivo operato come è doveroso fare, sempre nell’interesse dei cittadini dunque, anche se si apprezza il lavoro di asfaltare le strade , ai Colli con risultati ottimi a Via Cermenna, rispetto a prima, al centro non sempre tutto è stato perfetto. Sottolineare la chiusura dell’ascensore a Marina di Cassano in pieno luglio, quando si stava riprendendo la stagione turistica, dopo due anni praticamente di lockdown per la pandemia da Covid, è il minimo che possa e debba fare un giornale, c’è da rimanere basiti e stupefatti quantomeno, anche perchè il Comune ha investito tanto in lavori di riqualificazione anche reperendo fondi spesso grazie alla Città metropolitana di Napoli, ultimi il milione e mezzo alla ditta Parlato per le rampe, ma siamo stati i primi a pubblicare la notizia che a fine luglio finiranno e le linee fatte istituire dal vice sindaco con tanto di orari e percorso, un servizio che non stava neanche sul sito del Comune, che comunque nessuno si legge, mentre noi raggiungiamo le case di tutti i carottesi. Le problematiche a Villa Fondi sui vaccini ci sono state sotto gli occhi di tutti, causate dalla piattaforma della ASL Napoli facente capo a Castellammare di Stabia, per la Regione Campania, e abbiamo anche fatto i nostri complimenti ai volontari, come abbiamo rivelato che a Porta a Porta si è distorta una realtà, visto che a Pasqua, a differenza di quanto detto, non era aperto il centro, ciò non toglie, e non poteva essere altrimenti con un sindaco medico, che la politica sanitaria anti Covid ha visto Piano al centro, fra USCA per i tamponi alla clinica San Michele e Villa Fondi , che deve ancora avere un futuro chiaro visto che al momento è senza personale, per i vaccini. Qui sottolineiamo il ruolo prezioso di giovani fra cui Gabriele De Filippo, che si sono impegnati non poco. I duri interventi di Anna Iaccarino verranno riportati, perchè è un soggetto politico dichiaratamente in campo contro Vincenzo Iaccarino, e ha confermato che fa gruppo a se , e riteniamo che la sua fermezza alla lunga renderà, visto che poi la volta scorsa tutti i cavalli in gioco non sono arrivati al traguardo ( Cappiello stesso, Gianni Iaccarino etc ) . Le ultime impressioni è che un nucleo della lista di Vincenzo Iaccarino si stia ricompattando, ma resta l’anomalia che non vi è stata nessuna dichiarazione ufficiale di appartenenza al gruppo, a parte Pasquale D’Aniello sembrano tutti in attesa degli eventi o dei gruppi che eventualmente si formano, resta a Vincenzo Iaccarino mezza lista da ricostruire. Mancano i giovani e qualcuno che abbia una visione turistica per Piano , come ci ha detto Michele Gargiulo del Caffè Maresca, una mente illuminata che andrebbe ascoltata per le sue idee e sensibilità, ci sono persone di valore come Michele Maresca, oncologo, che non opera più, in politica, ed è un peccato, risorse da convogliare per la collettività, come pure Peppe Coppola , ma anche chi ha dato delle linee e suggerimenti per lo sviluppo della città nelle stesse commissioni comunali rimasti inascoltati, la Città ha le sue risorse interne e non poche. Cappiello si candida? Ora c’è l’ufficialità da parte sua, ma carta canta, bisogna aspettare il 10 settembre. La domanda che ci facevamo la volta scorsa, siamo alle solite, una partita a scacchi, al momento ci sono tre raggruppamenti, fra questi una corazzata in teoria, ma in politica la matematica non segue regole, non sempre uno più uno fa due, poi Anna Iaccarino, che fa bene a tirare diritto per la sua strada senza deviare questa volta, con elementi validi come Salvatore Mare, che si è impegnato all’opposizione con coerenza, e Antono D’Aniello, che sta pensando a una cosa giusta e basilare formare politicamente le future generazioni, e Vincenzo Iaccarino, tutti e tre hanno dei gruppi, ma ancora nessuno una lista completa. Staremo a vedere e vi terremo aggiornati, questo articolo lo abbiamo aggiornato alle 19 del 14 luglio 2021.