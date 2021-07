Piano di Sorrento, il cordoglio dell’Arciconfraternita della Santissima Annunziata per la scomparsa di Rosario Maresca

Piano di Sorrento. La Venerabile Arciconfraternita della Santissima Annunziata esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rosario Maresca: «Le tantissime persone che da anni si assiepano nel Largo dell’Annunziata la sera del Giovedì Santo oramai hanno imparato che non serve guardare l’orologio. Alle 20,15, orario stabilito per l’inizio della cerimonia di uscita della Processione bianca, puntuali come un orologio svizzero, partono otto rintocchi dal campanile della Basilica… quei rintocchi sono solo una delle tante cose, discrete ma sostanziali, che Rosario Maresca ha fatto con amore per la sua “Confraternita di adozione”.

Uomo buono e generoso, ha saputo essere per la nostra comunità un vero punto di riferimento. Con il suo atteggiamento sornione e restio al sorriso ha fatto della sua disponibilità un manifesto di vita. Nel 2008 è stato primo cerimoniere nella processione in occasione del nostro quarto centenario di fondazione, svolgendo il suo compito con emozione, esperienza e grande competenza. Negli anni collaboratore stabile della nostra Basilica e anima della Sagra del Ceppone è stato un esempio, per quanti hanno avuto l’onore di stargli vicino. Amore, passione e cura le espressioni più belle della sua Fede, forte e salda!

Con le nostre preghiere lo affidiamo alle braccia misericordiose del Signore, affinché lo accolga amorevolmente e gli doni la pace eterna, quella che spetta agli “uomini giusti”!».