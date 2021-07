Piano di Sorrento, il comunicato del sindaco Vincenzo Iaccarino sulla ricandidatura. Oggi giornata di comunicati, dopo quello di Salvatore Cappiello, Pasquale D’Aniello che esprime la maggioranza dell’attuale amministrazione, ora il primo cittadino annuncia la sua ricandidatura

Cari Concittadini,

è giunto il momento di annunciare ufficialmente la mia ricandidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative di Piano di Sorrento con tutta la maggioranza uscente di “Piano nel Cuore” che proprio in queste ore, con un comunicato stampa, mi ha riconfermato fiducia e sostegno.

Una decisione importante per la quale ringrazio tutti con affetto e stima e che giunge al termine di un proficuo confronto interno che corona dignitosamente il quinquennio di lavoro che tutti insieme abbiamo svolto in un dei momenti più difficili della storia del Paese.

Nonostante tutto abbiamo affrontato col massimo impegno l’emergenza covid e nello stesso tempo abbiamo portato avanti il nostro programma realizzando importanti opere e interventi che sono sotto gli occhi di tutti: altri ancora sono in corso di completamento e altri si avvieranno nei prossimi mesi.

Ci sarà tempo per entrare nei dettagli nelle prossime settimane di campagna elettorale quando daremo conto alla Città del nostro operato.

Grazie al costante confronto che in questi anni abbiamo avuto col Paese, con le sue espressioni sociali, culturali ed economiche stiamo mettendo a punto le linee programmatiche per il prossimo quinquennio che saranno oggetto di ulteriori confronti per arricchirle di idee e proposte utili per la nostra Città. Confermo infine quanto già espresso dalla Giunta e dal Gruppo Consiliare: siamo aperti e disponibili a condividere questo nuovo percorso con chi mostrerà altrettanta disponibilità perchè al centro di tutto c’è soltanto il perseguimento dell’interesse della nostra Piano di Sorrento che ha bisogno di una classe dirigente all’altezza della sfida, determinata nel voler realizzare il progetto amministrativo, trasparente nell’esercitare l’azione di governo al servizio del Paese.