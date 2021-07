Piano di Sorrento, ieri Tony Tammaro in Piazza Cota: “Ho avuto paura di dimenticare le parole”

L’evento di Tony Tammaro si è svolto in totale sicurezza ieri a Piano di Sorrento, in Piazza Cota, per la kermesse “Estate blu 2021” organizzata dal Comune di Piano di Sorrento.

L’artista ha raccontato a Positanonews una delle sue prime esibizioni dopo un lungo periodo di stop a causa della pandemia ancora in corso: “Per me è sempre un’emozione tornare sul palco. Mi dispiace se a volte noi artisti siamo ritenuti pericolosi, ma noi siamo stati colpiti più di tutti da questa pandemia. La gente si diverte agli spettacoli, e in questo momento ci vuole un po’ di serenità che può dare anche uno spettacolo come il mio. Quando sono tornato dopo lo stop per la pandemia ho avuto paura di dimenticare le parole – ha confidato Tammaro a Positanonews”.

Tony Tammaro è un professionista e un artista come tutti gli altri e non merita discriminazioni come spesso accade agli artisti presi di mira poiché visti come causa di assembramento. Il successo che ha riscosso ieri è stato soprattutto per merito suo, oltre che dell’organizzazione impeccabile anche in termini di sicurezza sanitaria.