Piano di Sorrento, gli auguri del senatore Lauro per la ricandidatura di Vincenzo Iaccarino

Signor Sindaco, carissimo Vincenzo, complimenti vivissimi per la Tua ricandidatura, forte del sostegno, convinto e solidale, di tutta l’amministrazione uscente. Meriti ampiamente la riconferma, insieme con la compagine assessoriale che Ti ha lealmente collaborato, in particolare la componente femminile, da me apprezzatissima, per i risultati raggiunti e per Vostro impegno straordinario nella battaglia contro la pandemia. E il popolo pianese, saggio, fattivo e concreto, lo riconoscerà nelle urne. Ti sono vicino con un fraterno appoggio morale. Buon lavoro e un forte abbraccio, Raffaele