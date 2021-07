Piano di Sorrento, era Nicola Pommella, 38 anni, l’operaio morto per un malore per il calore in Via Carlo Amalfi

Muore stroncato dal caldo. Tragedia l’altro ieri a Piano di Sorrento. Erano le 14, ieri pomeriggio, quando a via Carlo Amalfi, un operaio è stato colto da malore mentre stava lavorando ed è morto. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 ma per Nicola Pommella, 38 anni non c’è stato niente da fare. La vittima del casertano lascia i genitori, la compagna, un fratello e una sorella. I funerali si sono tenuti ieri pomeriggio nella chiesa Santa Maria ad Nives a Casaluce, la sua città di origine.