Piano di Sorrento: ecco l’asilo multi task, «Il giardino delle fiabe». Ce ne parla Antonino Siniscalchi in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Martedì prossimo, all’asilo «Il Giardino delle fiabe» di via San Liborio, con la partecipazione del sindaco Vincenzo Iaccarino, si svolgerà l’open day per presentare il nuovo servizio di nido-scuola dell’infanzia per bambini da zero mesi a tre anni. Il nido, organizzato e gestito dalla cooperativa Boetheia, propone un servizio molto accurato sotto il profilo organizzativo per le famiglie che sin dall’infanzia vogliono inserire i loro figli in un contesto culturale di alto livello. Le attività svolte anche in lingua inglese, così che i bimbi apprendono, giocando, a esprimere al meglio la propria personalità e a far emergere le proprie peculiarità. Inoltre, al «Giardino delle Fiabe» vengono svolte attività di educativa territoriale, come il campus estivo per bambini dai 6 ai 10 anni.

IL SERVIZIOL’eccellenza del servizio offerto prende spunto anche dalle caratteristiche della struttura che l’amministrazione comunale di Piano di Sorrento ha provveduto a ristrutturare e dotare delle più avanzate tecnologie, nel rispetto dei requisiti che un edificio scolastico deve avere per essere all’avanguardia e garantire un ambiente consono al gioco ed all’apprendimento dei più piccoli. La ristrutturazione, che è stata terminata con grande dispendio di tempo e risorse finanziarie, a oggi permette, in collaborazione con la cooperativa Boetheia, di offrire un servizio di assoluto rilievo. La struttura, avendo ampi spazi interni ed esterni in una cornice paesaggistica meravigliosa, ha reso l’asilo un centro culturale e di aggregazione.