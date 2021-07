PIANO DI SORRENTO. DANTE 700 CON CIRO FERRIGNO E ANGELA VINACCIA

Domenica 18 luglio 2021, in Villa Fondi , il Gruppo culturale di Ciro Ferrigno ha celebrato Dante, con reading, musica e i dipinti straordinari di Angela Vinaccia. Il pubblico ha sfidato la pioggia che ha fatto rimandare di pochi minuti l’inizio. Il format è quello consueto, ma questa volta con una marcia in più: il filo conduttore sono stati gli scritti di Don Alfredo Amendola, parroco letterato e pensatore. Gli “Appunti Danteschi”, sono un saggio che affronta le questioni più controverse della Divina Commedia, con una arguzia tale da meritare menzione e premi negli anni ’60. Alle letture di brani, interpretati dai vari attori amatoriali, Teresa D’Alessio, Luigi Iaccarino,Giulia Parlato,Giovanna Gargiulo, seguono brani musicali selezionati e pertinenti, eseguiti da Alfonso Maria Delli Franci e Annabella Severi , e ad ogni lettura corrispondeva una delle ben 70 opere di Angela Vinaccia prodotte negli anni ’90. Per questo lavoro colossale dell’artista Angela Vinaccia, che l’artista stesso, non vuole la dispersione per singolo quadro, ma si paventa una musealizzazione civica per la città Il sindaco Vincenzo Iaccarino, spiazzato dai particolari ringraziamenti di Ferrigno, relativi al processo di valorizzazione della città di Piano, ha , a sua volta apprezzato la serata e il suo contenuto culturale, manifestando l’intendo di voler proseguire nel prossimo mandato, il progetto teso alla valorizzazione dei Valloni, del Formiello e del territorio. L’assessore alla cultura Dott. Carmela Cilento, inquadra l’evento nel programma culturale della Citta di Piano, segnalando gli altri appuntamenti, e raccomanda il protocollo anticovid, mascherina e distanziamento.

Alfredo Ammendola è stato un presbitero, insegnante e letterato italiano. Insigne dantista, guardò con occhio carico di nostalgia il bel tempo che fu, vissuto forse in maggiore povertà ma dignitosamente. Si dedicò alleducazione dei giovani sia come sacerdote sia come insegnante di lettere presso la Scuola Media della sua Piano di Sorrento. Per il suo contributo alla critica dantesca ha avuto riconoscimenti internazionali.