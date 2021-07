Piano di Sorrento, dal Blossom a Piazza Cota i luoghi amati dai giovani per la finale dell’Italia

Piano di Sorrento, dal Blossom a Piazza Cota i luoghi più amati dai giovani per la finale dell’Italia.

Il locale più frequentato dai giovani carottesi è il “Blossom” al Cavone, dove, davanti all’enorme “Zizzaburgher” : non una semplice mozzarella e nemmeno un semplice panino, ma parliamo di 1 bel kg di mozzarella di bufala farcita con hamburger e bacon su una focaccia cotta in forno a legna con contorno di patate fritte dipper , i ragazzi amano chiacchierare e sfidarsi in entusiasmanti giochi da tavola, ma non solo…

Infatti con la ripresa degli eventi calcistici, è possibile godersi gli eventi sportivi, in compagnia e in tutta sicurezza: dopo la partita, infatti il locale decide saggiamente e giustamente di chiudere.

Altro posto dove c’è la possibilità di seguire gli eventi sportivi è in Piazza Cota, in particolare, al Bar Marianiello, munito appositamente di un maxischermo, alle Tre Arcate e al Faticone, tutti insomma permettono di godere delle emozioni che l’ Italia sarà pronta a regalarci e di gioire e soffrire con essa, magari davanti ad drink o gustando una buona pizza.

L’ alternativa sarebbe scendere giù in spiaggia a Marina di Cassano, al Nettuno o altri ristoranti, se non risultano già prenotati.

Via, poi, a far carosello fino a Piazza Tasso.