Piano di Sorrento, con Vincenzo Iaccarino Rosa Russo e Carmela Cilento. Sergio Ponticorvo “A settembre sarà tutto chiaro”. A volte, forse, bastano dei segnali, alla processione della Madonna delle Grazie con il sindaco Iaccarino c’erano Rosa Russo e Carmela Cilento. Particolari che la gente di Marina di Cassano nota bene. Assenti, giustificati, Pasquale D’Aniello e Sergio Ponticorvo, impegnato a Positano come comandante dei vigili e responsabile dell’ufficio tecnico, che sintetizza bene la situazione estiva e i fiumi di inchiostro spesi “A settembre sarà tutto chiaro”.

Bene, basti pensare a cosa è successo alle ultime elezioni, doveva esserci Salvatore Cappiello, Anna Iaccarino, Gianni Iaccarino, e poi è rimasto praticamente solo fra i big Vincenzo Iaccarino, aggregando a se l’ex Giunta di Giovanni Ruggiero. Oggi siamo di nuovo con Salvatore Cappiello, Anna Iaccarino, al posto di Gianni, forse Luigi Iaccarino, con il possibile ritorno di Giovanni Ruggiero, ma chi dei suoi ex poi starebbe di nuovo con lui?

In questo Pasquale D’Aniello si sta facendo in quattro, ma qualche segnale sembra esserci, Costantino Russo della rustica aveva già abbandonato, e fa parte della famosa “foto” di gruppo postata da Luigi Iaccarino ( notate la sedia vuota, riservata sicuramente a una donna, indovinate chi possa essere?) , Rosa Russo e Carmela Cilento sembrano aver risposto all’appello, gli altri non hanno detto si , ma neanche no .

La chiave di volta potrebbe essere, esattamente come quattro anni fa, il binomio Cappiello – Anna Iaccarino, oppure prende la palla al balzo e di fronte all’incertezza si ricandida Luigi Iaccarino se Giovanni Ruggiero non si fa avanti?

La partita a scacchi è iniziata e, siamo perfettamente d’accordo con Ponticorvo, le carte si scopriranno a settembre, il 10 si presentano le liste, vedremo chi ha il poker e si capirà in anticipo già chi ha vinto, è tutta una questione di calcoli, quello porta 300 voti, quella 400, et voilà.

Mancano, e questo dispiace, i giovani o anche non giovanissimi, i volti nuovi che osino proporsi, anche se ci hanno provato, e chissà…