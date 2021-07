Piano di Sorrento: Cappiello si candida sindaco, la dichiarazione ufficiale. È arrivata l’ufficialità: Salvatore Cappiello si candida sindaco per la città di Piano di Sorrento in vista delle imminenti elezioni amministrative. Cappiello ci ha detto che la decisione è stata presa ieri e che nel gruppo ci saranno diverse persone della fotografia pubblicata qualche tempo fa, ma poi si deciderà. Tra i candidati ci sarà sicuramente Giovanni Ruggiero ma, per ora, si stanno aspettando anche le mosse dell’altra parte.

“Innanzitutto voglio esprimere la mia gratitudine agli amici che hanno individuato nella mia persona il candidato Sindaco per questo nuovo Patto per la Città e, aggiungo io, con la Città. Mi riferisco a Daniele Acampora, Maurizio Gargiulo, Giovanni Iaccarino, Luigi Iaccarino, Annalisa Pasquariello, Costantino Russo e Giovanni Ruggiero. Insieme abbiamo deciso di rimetterci in gioco, ciascuno nel ruolo che sarà ritenuto più opportuno, perché questa Città merita di riacquistare un ruolo centrale nella politica peninsulare.

Da oggi siamo già al lavoro, non a caso dico siamo, perché il primo segnale forte che vogliamo trasmettere è quello di un gruppo che si muove in maniera organica con obiettivi e strategie comuni. Porremo al centro della nostra azione politica ciò che più e mancato in questi anni: l’ascolto. Per questo siamo disponibili a confrontarci con tutti, senza alcuna preclusione. E’ nei momenti difficili che una Comunità deve tirar fuori il meglio di sé e la nostra Piano lo ha sempre fatto e continuerà a farlo”.