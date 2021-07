Piano di Sorrento, ascensore per Marina di Cassano chiuso a luglio, ma non siamo su scherzi a parte . Ci sembra incredibile, ma il cartello è vero, ne parla anche il blog Talepiano di Pollio .

Un mesto avviso di poche righe per segnalare che l’ascensore che collega la Marina di Cassano alla parte alta della Città resterà chiusa dal prossimo 12 luglio sino al 31 luglio.

Scarne le motivazioni: si parla di un adeguamento e della verifica decennale. Si aggiunge anche che non è detto che non ci siano proroghe.

In attesa di conoscere gli atti ufficiali abbiamo provato a raccogliere qualche informazione utile in più ed abbiamo appreso che si tratta delle verifiche straordinarie, quindi a carico del Comune di Piano di Sorrento, che nel cronoprogramma erano state incredibilmente calendarizzate in piena estate.

Una scelta a dir poco maldestra, se si considera che l’impianto nel periodo invernale era stato chiuso e ben poteva essere sottoposto alle necessarie manutenzioni.

Nel frattempo, però, è successo il disastro del Mottarone, quindi meglio correre ai ripari prima possibile. Un classico all’italiana, aspettare l’ultimo momento.

Ora si tratta di capire come mai questi interventi debbano durare così tanto e, soprattutto, cosa accadrà nel frattempo, considerato che per la Marina di Cassano, a causa delle limitazioni al traffico che ha e a causa del numero molto esiguo di posti auto a disposizione l’ascensore costituisce di fatto l’unico mezzo di trasporto per chi voglia evitare la camminata sotto le rampe.