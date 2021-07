Piano di Sorrento, Anna Iaccarino con Graziano Maresca, Salvatore Mare e Antonio D’Aniello incontro con Salvatore Cappiello, accordo fatto

PianoForte sosterrà Salvatore Cappiello alle prossime elezioni amministrative”, a comunicarlo è stata la stessa coordinatrice del movimento politico Anna Iaccarino al termine di un lungo incontro, tenutosi nella serata di lunedì tra la delegazione di PianoForte e quella dei sostenitori dello stesso Cappiello.

La Iaccarino, accompagnata all’incontro dall’ingegnere Graziano Maresca e dai Consiglieri comunali Antonio D’Aniello e Salvatore Mare, ha poi aggiunto: “Il nostro non è un accordo per vincere le elezioni, non avrei mai discusso su una cosa simile. Il nostro è un accordo per Governare Piano di Sorrento. Governare: perché è di questo che ha bisogno la Città, oggi più che mai. Governare ascoltando, ragionando e facendo sintesi. Coniugheremo l’esperienza e la passione, all’entusiasmo e alla voglia di fare. Non c’è melodia che non nasca dall’unione di note diverse. Finalmente si avverte l’aria del risveglio. Finalmente Piano s’è desta”.

“Non è stato discusso di posti in lista, né di nomi – fa sapere Anna Iaccarino a Positanonews – . Abbiamo solo dato la disponibilità a convegere sul candidato e sui temi. Graziano, Antonio e salvatore mare, sono venuti ieri sera con me come nostra delegazione. Poi vedremo altro. Per ora abbiamo appunto parlato di temi e di disponibilità sul sindaco”