Piano di Sorrento: al supermercato Tre Esse arriva il sushi! Il supermercato Tre Esse di Piano di Sorrento continua ad essere sempre al servizio della cittadinanza. Uno staff sempre sul pezzo e costantemente alla ricerca della qualità. Un team che conosce le esigenze del cliente, proponendo ogni stagione prodotti nuovi e unici, senza limitarsi al territorio.

Questa volta, il supermercato Tre Esse ha deciso di offrire ai suoi clienti il sushi! Per ordinarlo, bisognerà inviare un messaggio WhatsApp al numero telefonico 324 0431059 entro le 11.30 per ritiro alle 13.00 per il pranzo, entro le 16.30 per ritiro immediato per la cena.

Il supermercato offre un servizio parcheggio e un’area wi-fi free. Puoi scaricare comodamente anche l’App del Supermercato per trovare tutte le offerte e altro sui supermercati.