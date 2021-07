Piano di Sorrento, addio al Geometra Antonino Esposito , dopo le inchieste strani episodi e un’intervista mai fatta. E’ morto troppo giovane e sono rimasto senza parole, lo ho incontrato molte volte. Per cronaca, su inchieste dove lui ha fatto da teste sull’ufficio tecnico comunale dove lavorava, su strani episodi che gli capitavano, fra questi gli fecero trovare, un manichino impiccato, uno scherzo di cattivo gusto. Antonino sembrava che non fosse lucido, sembrava sempre in ansia, ma era una persona buona d’animo d’indole. Aveva molte cose da dire, ora purtroppo le porta in paradiso, perchè era un buono e generoso , volevo fargli un’intervista gliela chiedevo spesso, ma si negava. L’ultima volta lo abbiamo visto in Piazza Mercato al Bar Due Pini, mi ha colpito , era molto frenetico ma sereno, mi ha riconosciuto lui “Faremo l’intervista e ti faccio fare degli scoop, fai un buon lavoro”, e mi offrì il caffè. Riposa in pase Antonino