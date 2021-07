Piano di Sorrento: 7 nuovi positivi al covid-19, sintomi lievi

Piano di Sorrento: Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 7 nuove positività al Covid19 di nostri concittadini paucisintomatici – ha commentato il sindaco Vincenzo Iaccarino.

Cosa vuol dire paucisintomatici? Oltre agli asintomatici, quelli che non sviluppano alcun segno clinico di questa malattia, ci sono i paucisintomatici, persone in cui l’infezione è abbastanza evidente, ma i sintomi non sono tali da richiedere il ricovero in ospedale, perché generalmente non portano all’insorgenza di complicanze gravi.

Vi aggiorno anche sull’andamento della Campagna Vaccinale nella nostra città con la massima trasparenza ed attenzione – ha aggiunto il sindaco Iaccarino. Mi raccomando di aderire tutti alla piattaforma regionale per la vaccinazione antiCovid19.

Non molliamo e rispettiamo le norme anticontagio, il nostro impegno è massimo come d’altronde lo è stato sin dall’inizio di questa pandemia.